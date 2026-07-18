Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Filippo Biafora (Radio Manà Manà Sport - 90.9): "Summerville è un giocatore che piace alla Roma, però le richieste del suo entourage sono un po’ distanti dal pensiero della Roma. Si sono abbassate: non chiede più le cifre di inizio giugno. La situazione non è esagerata, ci si sta lavorando: vediamo se arriverà un sì da parte del calciatore. C’è un interesse dell’Aston Villa, ed è una variabile che ti mette fretta. Io penso che ci sia da lavorare e che si debba trovare una quadra con il calciatore per poter parlare con il West Ham. Se fosse tutto ok, perché la Roma non ha già pagato il West Ham? Io penso che la Roma stia lavorando su più fronti e non l’abbiamo scoperto noi. Anche Summerville prima era finito nel dimenticatoio, poi si è riparlato di lui".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Il problema è che Roma parla ancora di Celik, neanche fosse Cafu. Come Celik se ne fanno altri 10".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "I calciatori la devono finire con le lettere strappalacrime quando lasciano i club. Celik è stato professionista e ha rispettato i tifosi, ma se ci metti il commiato peggiori la situazione. Ma Angelino che fine ha fatto? Dodò non sarebbe un gran colpo, economicamente forse sì ma serve più per tappare un buco. Rispetto a Celik è solo capace di fare la fascia, non è anche un terzo di difesa. Prenderei un altro profilo".