I Mondiali 2026 volgono al termine. Questa sera è in programma la finale 3°-4° posto tra Francia e Inghilterra, domani la finalissima Spagna-Argentina. Ma oltre a chi conquisterà il titolo di nazionale Campione del Mondo, anche i club di appartenenza dei calciatori impiegati tra USA, Canada e Messico potranno gioire. Anche in occasione di questa edizione del torneo iridato, infatti, la FIFA e la European Football Clubs (EFC, la vecchia ECA), hanno firmato un’intesa per il FIFA Club Benefits Programme (CBP) che consente di remunerare i club che “prestano” i calciatori alle Federazioni di appartenenza. La FIFA ha messo a disposizione 355 milioni di dollari (300 milioni di euro), con ogni società che riceverà un minimo di circa 5 mila dollari al giorno (4.300 euro) per ciascun giocatore ‘ceduto’. Calcio e Finanza in un report ha calcolato che i club di Serie A incasseranno 14 milioni di dollari complessivi (compreso questo weekend finale). Al primo posto c’è ovviamente il Milan con i 10 rossoneri impiegati al Mondiale per un totale di oltre 2,3 milioni di dollari. Subito dietro Atalanta (8 giocatori e 1,6 milioni) e Inter (7 e 1,55), poi Juventus (6 e 1,2) e Bologna (5 e 1 milione). Sesto posto per la Roma, che ha visto impiegati 5 calciatori della propria rosa in America (Ndicka, Celik, El Aynaoui, Koné e Malen) per un totale di 211 giorni e poco più di 1 milione di dollari incassati (1,055). Tra i calciatori più redditizi, alle spalle di Lautaro Martinez che porterà nelle casse dell’Inter 285mila dollari (come Nico Paz al Como), c’è Manu Koné con i suoi 280mila dollari alla Roma.