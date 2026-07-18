L'olandese e il club giallorosso non hanno ancora raggiunto l'accordo definitivo sull'ingaggio e c'è l'ostacolo clausola. Torna di moda El Mala
Sono ore di attesa per il calciomercato della Roma. Non solo per la conferenza stampa di Gasperini, in programma alle 14 a Trigoria. L'obiettivo numero uno per rinforzare l'attacco giallorosso è Crysencio Summerville. Negli ultimi giorni le parti si sono avvicinate, l'olandese ha abbassato le proprie pretese d'ingaggio (precedentemente di 6 milioni), ma l'accordo ancora non è stato raggiunto. L'attaccante attende offerte dalla Premier, ma non si oppone a un trasferimento nella Capitale. E poi c'è l'ostacolo West Ham: il club londinese chiede il pagamento della clausola rescissoria da 45 milioni di sterline, 53 milioni di euro. Una cifra elevata per la Roma, anche perché esercitare la clausola vorrebbe dire pagare tutto in un'unica soluzione. Aspetti e cifre che non sono possibili per il club giallorosso. Per questo motivo restano vive altre piste oltre a quella che porta a Summerville.
Garnacho, Endrick e Uzun. Torna di moda El Mala: le alternativeSummerville, infatti, non è l'unico nome nella lista di D'Amico per rinforzare il reparto offensivo. Sicuramente è il preferito di Gasperini, soprattutto dopo il 'naufragio' del sogno Greenwood. Ma restano aperte anche altre piste. La prima è quella che porta ad Alejandro Garnacho, in uscita dal Chelsea che però vorrebbe cedere l'argentino a titolo definitivo e non in prestito (con diritto di riscatto, anche condizionato) come invece vorrebbe la Roma. Anche per Garnacho, comunque, le cifre sono alte: si parla di circa 50 milioni. Difficile Nusa, con il Lipsia pronto a scatenare un'asta con altre big europee. Più alla portata, come raccontato da La Gazzetta dello Sport, Philogene dell'Ipswich Town. Già monitorato la scorsa estate, il classe 2004 inglese è seguito anche dal Benfica. Il Corriere della Sera riporta l'interesse per El Mala del Colonia e Uzun dell'Eintracht Francoforte. Resta viva anche l'ipotesi del prestito di Endrick dal Real Madrid.
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