Sono ore di attesa per il calciomercato della Roma. Non solo per la conferenza stampa di Gasperini, in programma alle 14 a Trigoria. L'obiettivo numero uno per rinforzare l'attacco giallorosso è Crysencio Summerville. Negli ultimi giorni le parti si sono avvicinate, l'olandese ha abbassato le proprie pretese d'ingaggio (precedentemente di 6 milioni), ma l'accordo ancora non è stato raggiunto. L'attaccante attende offerte dalla Premier, ma non si oppone a un trasferimento nella Capitale. E poi c'è l'ostacolo West Ham: il club londinese chiede il pagamento della clausola rescissoria da 45 milioni di sterline, 53 milioni di euro. Una cifra elevata per la Roma, anche perché esercitare la clausola vorrebbe dire pagare tutto in un'unica soluzione. Aspetti e cifre che non sono possibili per il club giallorosso. Per questo motivo restano vive altre piste oltre a quella che porta a Summerville.

Garnacho, Endrick e Uzun. Torna di moda El Mala: le alternative

Summerville, infatti,nella lista diper rinforzare il reparto offensivo. Sicuramente è, soprattutto dopo il 'naufragio' del. Ma restano aperte anche altre piste. La prima è quella che porta ad, in uscita dalche però vorrebbee non in prestito (con diritto di riscatto, anche condizionato) come invece vorrebbe la Roma. Anche per Garnacho, comunque, le cifre sono alte: si parla dimilioni., con il Lipsia pronto a scatenare un'asta con altre big europee. Più, come raccontato da La Gazzetta dello Sport,. Già monitorato la scorsa estate, il classe 2004 inglese è seguito anche dal. Il Corriere della Sera riporta l'interesse perdel Colonia edell'Eintracht Francoforte. Resta viva anche l'ipotesi del