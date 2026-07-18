La Roma spinge per Nicolò Tresoldi. E' il classe 2004 il profilo considerato ideale per il ruolo di vice-Malen. E il club giallorosso vuole fare di tutto per portarlo alla corte di Gasperini, forte del 'sì' del centravanti italo-tedesco. Il focus principale è su Summerville, visto che la batteria degli esterni offensivi necessità di elementi di qualità a stretto giro. Ma presto aggiornamenti potrebbero arrivare anche sul fronte Tresoldi. Come riportato da Il Tempo, infatti, a inizio settimana la situazione del classe 2004 sarà più chiara. Il Bruges, che ne detiene il cartellino, deve ancora esporsi sulla valutazione e sulle sue intenzioni.