Lo Strasburgo spara alto per il laterale belga, il brasiliano in uscita dalla Fiorentina non convince Gasp. In lizza anche Molina, Belghali e El Ouadhi
Il voltafaccia di Celik cambia il mercato: il piano della Roma
L'addio di Celik a parametro zero direzione Juventus, con il rinnovo già firmato dalla Roma e un volo di ritorno pagato dal club giallorosso, ha lasciato scottature sulle pelle di Gasperini. Che oggi, alle 14, parlerà in conferenza stampa a Trigoria. Intanto, però, il ds D'Amico è al lavoro per rinforzare le corsie. Attualmente, infatti, i laterali in rosa sono Rensch (che punta a scalare le gerarchie dopo il bel finale di stagione), l'inamovibile Wesley (che può giocare sia a destra sia a sinistra) e Angelino (il cui futuro però è tutto ancora da definire).
Moreira il preferito: c'è l'accordo, ma lo Strasburgo spara altoGià prima della poi mancata permanenza di Celik la Roma aveva puntato con forza Diego Moreira. Il laterale dello Strasburgo piace tanto a Gasperini, che ne apprezza la duttilità (può giocare sia a destra sia a sinistra, come Wesley) e l'offensività (in stagione, con il passaggio al 4-2-3-1, ha giocato praticamente da ala destra). L'accordo tra la Roma e Moreira già c'è da tempo, il belga ha detto sì all'offerta da 2,5 milioni a stagione. Manca quello con lo Strasburgo, che spara altissimo. La richiesta del club francese infatti è tra i 40 e i 50 milioni di euro, in Francia parlano addirittura di 60. Il motivo è presto svelato: come riporta Il Messaggero, Todd Boehly (che è il proprietario sia dello Strasburgo che del Chelsea) dopo aver strapagato Palestra non ha intenzione di svendere i propri gioielli. Inutile per ora la regia dell'agente Mendes che ha provato a far limare le richieste senza successo, almeno fino a questo momento. Vedremo se nelle prossime ore la situazione cambierà o la Roma virerà su altri.
Da Dodò a Savona, ma anche El Ouadhi e Muldur: gli altri nomiE così la Roma si sta guardando in torno. Una fiammella tiene viva la pista Dodò, 27enne brasiliano in uscita dalla Fiorentina (il suo contratto scadrà a giugno 2027). L'esterno viola, però, non convince Gasperini. Lo riporta Il Tempo, che precisa come in lizza ci sarebbero anche Molina dell'Atletico Madrid (attualmente alle prese con la finale Mondiale, ma non ha passaporto comunitario) e Belghali dell'Hellas Verona (il cui dubbio risiede nelle condizioni fisiche). Restano appetibile la pista Savona del Nottingham Forest. Nel mirino del club giallorosso nelle ultime ore, infine, sono finiti anche El Ouadhi del Genk (valutato 15 milioni) e Muldur del Fenerbahce.
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