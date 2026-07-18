L'addio di Celik a parametro zero direzione Juventus, con il rinnovo già firmato dalla Roma e un volo di ritorno pagato dal club giallorosso, ha lasciato scottature sulle pelle di Gasperini. Che oggi, alle 14, parlerà in conferenza stampa a Trigoria. Intanto, però, il ds D'Amico è al lavoro per rinforzare le corsie. Attualmente, infatti, i laterali in rosa sono Rensch (che punta a scalare le gerarchie dopo il bel finale di stagione), l'inamovibile Wesley (che può giocare sia a destra sia a sinistra) e Angelino (il cui futuro però è tutto ancora da definire).

Moreira il preferito: c'è l'accordo, ma lo Strasburgo spara alto

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Già prima della poi mancata permanenza di Celik la Roma aveva puntato con forza. Il laterale dellopiace tanto a Gasperini, che ne apprezza(può giocare sia a destra sia a sinistra, come Wesley) e(in stagione, con il passaggio al 4-2-3-1, ha giocato praticamente da ala destra). L'accordo tra la Roma e Moreira già c'è da tempo, il belga. Manca quello con lo Strasburgo, che spara altissimo. Ladel club francese infatti èdi euro, in Francia parlano addirittura di 60. Il motivo è presto svelato: come riporta Il Messaggero,(che è il proprietario sia dello Strasburgo che del Chelsea) dopo avernon ha intenzione di svendere i propri gioielli. Inutile per ora la regia dell'agente Mendes che ha provato a far limare le richieste senza successo, almeno fino a questo momento. Vedremo se nelle prossime ore la situazione cambierà oE così la Roma si sta guardando in torno. Una fiammella tiene viva la pista, 27enne brasiliano(il suo contratto scadrà a giugno 2027). L'esterno viola, però,. Lo riporta Il Tempo, che precisa come in lizza ci sarebbero anchedell'Atletico Madrid (attualmente alle prese con la finale Mondiale, ma non ha passaporto comunitario) edell'Hellas Verona (il cui dubbio risiede nelle condizioni fisiche). Restano appetibile la pista. Nel mirino del club giallorosso nelle ultime ore, infine, sono finiti anche(valutato 15 milioni) e