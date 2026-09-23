Le giallorosse cominciano in trasferta l'avventura di questa stagione nella massima competizione europea per club. Le scelte di mister Piovani
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La Roma Femminile si prepara a inaugurare la nuova stagione in Women's Champions League. Le giallorosse sono ospiti dell'OH Leuven nel primo match della competizione. Per la sfida odierna mister Piovani sceglie il 4-1-3-2, con Oladipo dal 1' al centro della difesa. In avanti Giugliano sulla trequarti alle spalle di Van Dooren e Corelli.
OH LEUVEN (4-3-1-2): Seynhaeve; Janssen, Smit, Gielen, Biesmans; Everaerts, Papatheodorou, De Ceuster; Bosteels; Kuijpers, Conijnenberg. A disp.: Lammertijn, Demol, Virág Nagy, Van Raay, Lafaix, Van Besauw, Van Holderbeke, Heremans, Hermans, Verstrepen, Ollivier, Dekker. All. Arno Van den Abbeel.
ROMA (4-3-1-2): Baldi; Thøgersen, Ottey, Oladipo, Oliviero; Doms, Rieke, Greggi; Giugliano; Van Dooren, Corelli. A disp.: Soggiu, Heatley, Antoine, Jahnukainen, Piemonte, Pandini, Bergamaschi, Babajide, Vergani, Piekarska. All. Gianpiero Piovani.
Arbitro: Frida Klarlund (DEN). Assistenti: Katrine Stensholm (DEN) - Sidsel Rasmussen (DEN). Quarto Ufficiale: Nanna Løf Andersen (DEN). VAR: Sandi Putros (DEN). AVAR: Elisa Daupeux (FRA)
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