Dopo aver conquistato la qualificazione come migliori seconde, le giallorosse scende in campo contro le neroverdi nella semifinale a gara secca
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La Roma Femminile, dopo aver conquistato la qualificazione come migliore seconda, alle 12 scende in campo contro il Sassuolo nella semifinale a gara secca della Serie A Women's Cup. Mister Piovani sceglie il 4-3-1-2 con Giugliano trequartista alle spalle di Van Dooren e Piemonte.
Sassuolo-Roma Femminile, le formazioni ufficiali:Sassuolo: in attesa.
Roma (4-3-1-2): Soggiu; Bergamaschi, Antoine, Ottey, Oliviero; Greggi, Rieke, Doms; Giugliano; Van Dooren, Piemonte. A disp.: Baldi, Klobucarevic, Heatley, Jahnukainen, Corelli, Oladipo, Pandini, Thogersen, Babajide, Vergani, Robino. All. Gianpiero Piovani.
Arbitro: Mattia Nigro della sezione di Prato. Assistenti: Gregorio Maria Galieni - Alessandro Pascoli. Quarto Ufficiale: Alessandro DallagÃ
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