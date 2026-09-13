Dopo aver conquistato la qualificazione come migliori seconde, le giallorosse scende in campo contro le neroverdi nella semifinale a gara secca

Redazione
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VIDEO - Gualtieri e Onorato premiano la Roma Femminile al Campidoglio

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La Roma Femminile, dopo aver conquistato la qualificazione come migliore seconda, alle 12 scende in campo contro il Sassuolo nella semifinale a gara secca della Serie A Women's Cup. Mister Piovani sceglie il 4-3-1-2 con Giugliano trequartista alle spalle di Van Dooren e Piemonte.

Sassuolo-Roma Femminile, le formazioni ufficiali:

Sassuolo: in attesa.

Roma (4-3-1-2): Soggiu; Bergamaschi, Antoine, Ottey, Oliviero; Greggi, Rieke, Doms; Giugliano; Van Dooren, Piemonte. A disp.: Baldi, Klobucarevic, Heatley, Jahnukainen, Corelli, Oladipo, Pandini, Thogersen, Babajide, Vergani, Robino. All. Gianpiero Piovani.

Roma v Fiorentina - Serie A Cup Women

Arbitro: Mattia Nigro della sezione di Prato. Assistenti: Gregorio Maria Galieni - Alessandro Pascoli. Quarto Ufficiale: Alessandro DallagÃ

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