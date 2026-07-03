Che Mason Greenwood sia da tempo l'obiettivo numero 1 del calciomercato della Roma è cosa nota ormai da settimane. Ma negli ultimi giorni alla corsa per l'attaccante inglese del Marsiglia si è aggiunto anche l'Atletico Madrid, alle prese con un mini-restyling del reparto offensivo. Tra il nodo Julian Alvarez ancora da sciogliere, l'addio di Griezmann e la probabile cessione di Thiago Almada, i Colchoneros potrebbero presto salutare anche Sorloth. E proprio la cessione del centravanti norvegese, che secondo il portale El Gol Digital vanta estimatori anche in Italia, sarebbe la chiave per arrivare a Greenwood. Il classe 2001 sarebbe una precisa richiesta di Simeone.