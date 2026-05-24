Stagione da incorniciare per la Roma Femminile di Luca Rossettini che batte 1-0 la Juventus e porta a casa la Coppa Italia. Secondo trofeo conquistato dopo la vittoria dello scudetto di qualche settimana fa e double completato. La gara resta in bilico per buona parte del tempo ma all'80' arriva il gol vittoria di Manuela Giugliano che sfrutta una sponda di Viens e mette in rete da pochi passi. La rete del capitano giallorosso basta alla Roma per portare a casa risultato e trofeo. Una prima stagione, dunque, indimenticabile per Rossettini che domina senza rivali in Italia.