Manuela Giugliano, capitano e numero 10 della Roma Femminile, si prepara a un nuovo capitolo della sua carriera calcistica. Durante il primo tempo di Italia-Serbia, giocata l'altro ieri a Pisa con la vittoria delle azzurre per 3-0, Alessandro Antinelli ha annunciato che sulle reti RAI la centrocampista giallorossa sarà una delle opinioniste delle trasmissioni post gara dei Mondiali maschili. Per la prima volta, come raccontato dallo stesso giornalista, una calciatrice in attività potrà commentare la chiave tattica delle partite dei Mondiali. Nel post gara Giugliano ha ammesso: "Diciamo che per me è un sogno, non mi sarei mai aspettata questa chiamata. Questo fa capire che tutto il mondo crede in noi, crede in noi donne. Per me è molto importante esserci, soprattutto in un mondiale maschile. Sono molto emozionata, devo dire la verità, non so se sono totalmente pronta a questa esperienza, ma ho deciso di buttarmi. Sono molto felice e speriamo che con le mie parole, con le mie battute farò divertire qualcuno".