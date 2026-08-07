È passato quasi un anno dall'amichevole contro l'Everton. In quel caso era il 9 agosto e il giorno prima a Liverpool c'era stato un meeting di mercato tra Gasperini e la proprietà. La richiesta del tecnico? Un esterno sinistro d'attacco di piede destro. Domani la Roma sfiderà il Brighton (ore 15 locali) e 365 giorni dopo la situazione non è cambiata. L'anno scorso Massara ci aveva provato con Bailey, operazione che poi si è rivelata fallimentare mentre il grande obiettivo Sancho era sfumato poco prima di Ferragosto. D'Amico è al lavoro per accontentare il tecnico che però è uscito dall'incontro di ieri sera con il ds e la proprietà non soddisfatto. Troppa la lentezza nel chiudere le trattative che ha irritato Gasp (Greenwood e Summerville i due esempi). E ora? Tanti i nodi ancora da sciogliere. Il primo riguarda le cessioni. Soulé e Koné sono in uscita ma offerte vere e proprie ancora non sono arrivate. Il procuratore di Matias dopo un blitz in Galles è volato in Spagna, ma novità ancora non ce ne sono. La caccia all'esterno continua, ma le varie piste si complicano. L'obiettivo numero uno è Nusa ma il Lipsia continua a sparare alto e chiede 60 milioni di euro. Troppi per il budget che i Friedkin possono mettere a disposizione per quel ruolo. L'obiettivo è provare quantomeno a limare il prezzo. L'alternativa è Fofana del Lione che però non convince dal punto di vista fisico. Nel frattempo il tempo stringe e la paura dell'allenatore è che alla fine la Roma dovrà virare su eventuali piani B. Un rinforzo in attacco arriverà, la speranza è che sia un profilo ideale per per non creare spaccature. Intanto il tempo stringe e l'esordio in campionato si avvicina.

Domani l'amichevole col Brighton