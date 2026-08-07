Il norvegese costa tanto, ma D'Amico ci proverà fino alla fine. Domani l'ultimo test nel Regno Unito
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È passato quasi un anno dall'amichevole contro l'Everton. In quel caso era il 9 agosto e il giorno prima a Liverpool c'era stato un meeting di mercato tra Gasperini e la proprietà. La richiesta del tecnico? Un esterno sinistro d'attacco di piede destro. Domani la Roma sfiderà il Brighton (ore 15 locali) e 365 giorni dopo la situazione non è cambiata. L'anno scorso Massara ci aveva provato con Bailey, operazione che poi si è rivelata fallimentare mentre il grande obiettivo Sancho era sfumato poco prima di Ferragosto. D'Amico è al lavoro per accontentare il tecnico che però è uscito dall'incontro di ieri sera con il ds e la proprietà non soddisfatto. Troppa la lentezza nel chiudere le trattative che ha irritato Gasp (Greenwood e Summerville i due esempi). E ora? Tanti i nodi ancora da sciogliere. Il primo riguarda le cessioni. Soulé e Koné sono in uscita ma offerte vere e proprie ancora non sono arrivate. Il procuratore di Matias dopo un blitz in Galles è volato in Spagna, ma novità ancora non ce ne sono. La caccia all'esterno continua, ma le varie piste si complicano. L'obiettivo numero uno è Nusa ma il Lipsia continua a sparare alto e chiede 60 milioni di euro. Troppi per il budget che i Friedkin possono mettere a disposizione per quel ruolo. L'obiettivo è provare quantomeno a limare il prezzo. L'alternativa è Fofana del Lione che però non convince dal punto di vista fisico. Nel frattempo il tempo stringe e la paura dell'allenatore è che alla fine la Roma dovrà virare su eventuali piani B. Un rinforzo in attacco arriverà, la speranza è che sia un profilo ideale per per non creare spaccature. Intanto il tempo stringe e l'esordio in campionato si avvicina.
Domani l'amichevole col BrightonNon c'è solo il mercato nella testa di Gasperini. La Roma domani chiuderà la tournée nel Regno Unito. Amichevole col Brighton alle ore 15 locali, subito dopo il match il rientro nella Capitale. Il tecnico concederà due giorni di riposo poi il 15 l'ultimo test contro il Borussia Dortmund prima dell'esordio in campionato contro la Fiorentina il 24 agosto. Per quella data la speranza è quella di avere la nuova ala. Chi ci sarà sicuramente è Lorenzo Pellegrini che ha firmato il rinnovo del contratto fino al 2027 e domani svolgerà al Campus le visite mediche. Potrebbe slittare, invece, l'arrivo di Molina atteso tra domenica e martedì nella Capitale. Nessun dubbio, però, sulla riuscita dell'affare.
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