Dopo Angeliño saluta anche Marash Kumbulla. Il centrale tornerà in Spagna (l'ultima stagione aveva giocato con la maglia del Maiorca) e ha firmato con il Rayo Vallecano. Questo il comunicato del club: "L’AS Roma comunica di avere trovato l’accordo con il Rayo Vallecano per la cessione di Marash Kumbulla. L'operazione si conclude con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il difensore ha collezionato 68 presenze in giallorosso, segnando 4 gol e partecipando anche alla conquista della Conference League nel 2022. In bocca al lupo per il futuro, Marash!". L'ex Verona era fuori dai piani di Gasperini che non lo aveva convocato per il ritiro in Galles e lo spazio in rosa si era ridotto ulteriormente dopo l'arrivo di Koulierakis che ha arricchito il pacchetto offensivo. Queste le sue parole: “Sono felice ed entusiasta di vestire la maglia del Rayo e di cominciare questa nuova avventura. È una squadra che l’anno scorso ha dimostrato come, tramite il duro lavoro, si possano raggiungere traguardi importanti. Inoltre, parliamo di uno dei club più storici della Liga, campionato che ormai conosco molto bene grazie alle esperienze passate. Ci tengo a ringraziare il presidente e l’allenatore per la fiducia, non vedo l’ora di cominciare".

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