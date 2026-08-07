Il futuro di Endrick è un rebus. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano in brasiliano in queste ore sta riflettendo e la permanenza al Real Madrid è un'ipotesi che rimane in piedi. Vorrebbe provare a giocarsi le sue carte con Mourinho dopo l'anno in prestito al Lione ma l'addio non è escludere, sempre a titolo temporaneo. La pista che porta alla Roma, però, rimane complicata e il giocatore si allontana nonostante sia uno dei nomi nella short list di Gian Piero Gasperini. Su di lui ci sono diversi club esteri e la Premier League è una meta gradita. Nei prossimi giorni prenderà una decisione definitiva.