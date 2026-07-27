Giornata di ufficialità in casa Roma Femminile. Il club giallorosso infatti ha annunciato il termine del prestito di Giulia Dragoni, che torna così al Barcellona (club che detiene il cartellino della 2006), e il ritorno di Martina Piemonte, già alla Roma nella stagione 2018-19 e che ha firmato un triennale (fino al 2029). Di seguito la nota del club capitolino: "L'AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Martina Piemonte. Martina torna alla Roma, firmando un contratto fino al 2029, dopo la stagione 2018/19 nella quale colleziona 22 presenze segnando 6 gol totali. L’attaccante italiana nella sua carriera ha girato l’Italia e l’Europa, giocando sia in Spagna che in Inghilterra. Dal 2012 è stabilmente nelle fila delle Nazionali giovanili e poi Maggiore. Con la Roma tornerà ad indossare la maglia numero 18. Bentornata alla Roma, Martina!". Ma non solo, perché il club giallorosso ha annunciato anche l'arrivo della giovane attaccante finlandese Sofia Jahnukainen: "L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Sofia Jahnukainen. La giovane attaccante finlandese, classe 2006, inizia la sua carriera nel Keski Uusimaa di Tuusula, per poi trasferirsi all’HPS di Helsinki. Nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia dell’HJK totalizzando 6 gol e 10 assist. Jahnukainen ha firmato un contratto che la lega al Club fino al 2030. Benvenuta alla Roma, Sofia!". E, dulcis in fundo, in serata è arrivato l'annuncio dell'ingaggio di Elisabetta Oliviero: "L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Elisabetta Oliviero. L’esterna di fascia arriva alla Roma dopo aver costruito la sua carriera tra Cuneo, Sassuolo, Napoli, Empoli, Sampdoria e Lazio; in Serie A ha raggiunto le 196 presenze segnando 10 gol totali. Dal febbraio 2024 entra stabilmente nel giro della Nazionale maggiore partecipando anche alla spedizione degli Europei 2025. Oliviero firma un contratto che la lega al Club fino al 2029. Benvenuta alla Roma, Elisabetta!".

Di seguito anche le prime dichiarazioni di Piemonte, che negli ultimi due anni ha indossato la maglia della Lazio:

Torni dopo aver già vestito la maglia della Roma nella stagione 2018/2019. Che sensazioni provi?«È la prima squadra nella quale torno a giocare. La Roma è sempre stata una squadra speciale per me. Sono arrivata qui quando avevo 18-19 anni e c’era ancora la mia migliore amica, che oggi non c’è più. Per me la Roma significa tante cose. Sono emozionata ed è davvero bellissimo essere tornata».

Che cosa ti aspetti da questa nuova avventura alla Roma? «Non mi piace avere aspettative. Voglio godermi questo momento e questa esperienza. Voglio vivere la Roma giorno dopo giorno, godendomi ogni secondo come se fosse l’ultimo, senza alcun tipo di ansia. Voglio semplicemente vivere tutto al massimo e sono sicura che arriveranno grandi cose».

Pensando alla prossima stagione e all’esperienza che hai maturato come calciatrice, c’è qualcosa che vorresti trasmettere alle tue compagne? «Nulla in particolare. Sono sempre me stessa e sicuramente, nel corso degli anni, ho accumulato molta esperienza. Sono sempre molto umile, ma dentro di me ho tanto. Cercherò ogni giorno di trasmettere questa energia, anche quando le cose diventeranno difficili. Do sempre tutto quello che ho e non mi arrendo mai. Non credo di avere qualcosa da insegnare alle altre calciatrici della Roma. Conosco già quasi tutte e hanno sempre dimostrato di tenere molto a questa maglia e di dare tutto fino alla fine. Io devo soltanto essere me stessa».

Conosci già bene il club, visto che hai giocato con la Roma al "Tre Fontane", ma sei tornata in questo stadio anche da avversaria. Che cosa rappresenta per te questo ritorno? «Il Tre Fontane è un luogo magico. Ci sono tanti stadi in Italia nei quali giochiamo, ma il Tre Fontane, i tifosi e tutto ciò che circonda questo posto hanno sempre avuto qualcosa di speciale per me, anche quando sono tornata da avversaria. Giocare lì trasmette sempre sensazioni diverse. Puoi scendere in campo ovunque, ma quando sei a Roma, al Tre Fontane, è qualcosa di unico. Tornare a giocare per questa squadra e poter chiamare nuovamente casa questo luogo mi fa venire la pelle d’oca. Lo adoro e non vedo l’ora di ricominciare. Il Tre Fontane è sempre stato un posto magico».