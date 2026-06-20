Hanno dovuto rinunciare al Mondiale, anche se per ragioni diverse. E il riscatto lo cercheranno con la maglia della Roma dal 13 luglio, giorno del raduno a Trigoria. Wesley e Pisilli sono già con la testa alla prossima stagione e godono della piena fiducia di Gasperini. II brasiliano prosegue il percorso di riabilitazione dopo la lesione all'inguine che gli ha tolto il sogno di una vita. Dopo qualche giorno di relax, Wesley è tornato a Trigoria per ulteriori esami che hanno escluso complicazioni. Lo scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport. In base al mercato Wesley scoprirà se sarà ancora impiegato a sinistra o se potrà tornare a destra, ma la Roma ha già rifiutato sul nascere alcune offerte per lui dalla Premier League. Stesso discorso per Pisilli, corteggiato dal Tottenham e atteso dall'annata della consacrazione e da un ruolo sempre più centrale nella prossima Nazionale.