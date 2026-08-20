Non solo il debutto in allenamento di Rodrigo Mora. Per Gian Piero Gasperini ieri le buone notizie sono arrivate anche dall'infermeria in vista della sfida di lunedì sera contro la Fiorentina in un Olimpico da sold out. Alla ripresa degli allenamenti, dopo tre giorni di riposo, il tecnico si è goduto il ritorno in gruppo di Niccolo Pisilli e del brasiliano Wesley, scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport. Il centrocampista ha recuperato dal problema muscolare alla coscia che lo aveva tenuto fuori in queste settimane ed è a disposizione di Gasperini che sembra tuttavia intenzionato a schierare la coppia Cristante-Koné: a proposito, il francese è ormai destinato a restare visto che il Manchester United ieri ha chiuso per il camerunense del Brighton Carlos Baleba. Wesley, invece, ha svolto lavoro parziale con i compagni. Ma nessun allarme per l'esterno ex Flamengo che punta alla titolarità contro la Fiorentina e che si è messo alle spalle la lieve distorsione alla caviglia. A destra, ci sarà il debutto di Molina, mentre in difesa Hermoso è in vantaggio sul greco Koulierakis. Non ci sarà Pellegrini.