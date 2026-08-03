leri ad Hensol primo allenamento per Konstantin Kourielakis, il difensore greco acquistato dal Wolfsburg per quasi 18,5 milioni di euro. Anche se la brutta notizia è il forfeit di Wesley, che ha saltato la seduta per una distorsione alla caviglia destra rimediata nell'amichevole di due giorni fa contro il Cardiff. Nessun allarme particolare. Oggi, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, risonanza magnetica al ginocchio destro di Muhammed Bah, uscito contro il Cardiff per una forte distorsione. La speranza, ovviamente, è che non ci sia la rottura dei legamenti, per un ragazzo che un problema del genere lo ha avuto già due anni fa, anche se all'altro ginocchio.