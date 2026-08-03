Un continuo lavoro ai fianchi per riuscire a completare il terzo acquisto dell'estate. Negli scorsi giorni la Roma ha individuato in Givairo Read il giocatore ideale da portare nella Capitale per rinforzare le fasce, in un piano che prevederebbe lo spostamento definitivo a sinistra di Wesley, che tanto bene ha fatto sulla corsia opposta rispetto a quella in cui era abituato a giocare in Brasile. L'esterno olandese - scrie Filippo Biafora su Il Tempo - cresciuto nel Volendam ha infatti dato il suo sì alla proposta d'ingaggio giallorossa, preferendo al momento la destinazione italiana al Nottingham Forest. Gasperini, che dopo la sconfitta con il Cardiff ha chiesto un' accelerazione sul mercato, ha avuto contatti diretti con il ragazzo e gli ha spiegato il progetto tattico che ha per lui. Il corteggiamento, sia sportivo che economico, ha dato i suoi frutti. La Roma adesso deve strappare il sì anche del Feyenoord, con il quale i dialoghi sono fitti e continui. La prima proposta da 25 milioni totali non è stata ritenuta sufficiente. gli olandesi hanno specificato di voler circa 30 milioni e quindi il direttore sportivo D'Amico è tornato alla carica. La nuova cifra messa sul piatto è di 28 milioni complessivi. C'è quindi ancora da lavorare, ma la Roma sta spingendo per trovare l'accordo tra parte fissa, bonus e percentuale sulla futura rivendita, arrivando alla fumata bianca.