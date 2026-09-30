Un fattore esterno potrebbe condizionare Como-Roma alla ripresa e ci riferiamo ai tanti giocatori convocati nelle varie nazionali, scrive La Gazzetta dello Sport. Tra rappresentative maggiori e under varie, in questa lunga sosta, Cesc Fabregas si è visto "sfilare" 15 giocatori: Kean e Ricci (Italia), Da Cunha e Butez (Francia), Baturina e Smolcic (Croazia), Douvikas (Grecia), Chalobah (Inghilterra), Diao (Senegal), Paz (Argentina), Kambwala (Congo), Liberali (Italia Under 21), Ramon, Valle e Rodriguez (Spagna Under 21). Gasperini ne ha "salutati" 12: Mancini e Ghilardi (Italia), Kone (Francia), Balerdi, Soulé e Castro (Argentina), Ndicka (Costa d'Avorio), Koulierakis (Grecia), Lulli e Pisilli (Italia Under 21), Mora (Portogallo U21), De Marzi (Usa Under 19). Fino a ieri sera, i giocatori del Como hanno giocato di più: i 15 di Fabregas hanno assommato 770 minuti; i 12 di Gasperini ne hanno totalizzati 450. Altre partite ci saranno, i conteggi andranno aggiornati.