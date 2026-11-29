La speranza era ovviamente quella di poter guardare con una fiducia diversa alla vetta della classifica. E invece l'ennesima vittoria della Lazio (arrivata ieri pomeriggio in casa del Torino per 2-1) costringe la Roma a rinviare l'appuntamento con i sogni di gloria. Insomma, oggi è attesa la risposta di Gian Piero Gasperini ai successi di Lazio e Inter. Gasp che, tra l'altro, va a caccia del suo ventesimo risultato utile consecutivo, il che vorrebbe dire rendere ancora più ricco il suo record a livello di striscia personale. Alla Roma però oggi serve vincere, non pareggiare. Il tridente - scrive Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport' - a cui Gasp dovrebbe infatti affidarsi prevede Rodrigo Mora e Paulo Dybala alle spalle di Malen. Un tridente che punta al fraseggio e alla rapidità di pensiero, per superare un Monza che ha sicuramente delle armi da poter opporre, non fosse altro perché Ivan Juric conosce alla perfezione tutti i meccanismi di gioco di Gian Piero Gasperini, essendo stato prima un suo giocatore e poi anche assistente (il tecnico croato ha lavorato infatti nel suo staff all'Inter e al Palermo, mentre al Genoa era l'allenatore della Primavera, mentre Gasp allenava la prima squadra).