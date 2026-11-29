Il primo bacio. Il 30 agosto 2022 Dybala riuscì a sbloccarsi facendo esultare l'Olimpico con una doppietta. Era sempre un Roma-Monza, ma era soprattutto un'altra squadra. I reduci di quella rosa sono pochi (Svilar, Cristante, Mancini e Pellegrini) e da quella notte estiva le reti con la maglia giallorossa sono diventate 45. C'è, però, un problema. Da più di dieci mesi il contatore si è bloccato. L'ultimo gol è ancora quello del 18 gennaio contro il Torino, un peso dal quale Paulo non riesce a liberarsi. Questa sera - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - davanti a lui ci sarà di nuovo il Monza per provare a interrompere il digiuno. In campo scenderà sicuramente, ma il dubbio se dall'inizio o a partita in corso Gasperini non lo ha ancora sciolto. L'olandese, invece, è certo di iniziare dal primo e va a caccia di un record incredibile. È a 26 gol in un anno e insegue il connazionale Van Basten, che nel 1992 si fermò a 28. A disposizione avrà quattro gare. Oltre a quella col Monza, la Roma ha in agenda le partite con Bologna, Lazio e Juventus. La terza maglia in avanti la prenderà Mora. Al Parco dei Principi Gasp gli ha concesso un turno di riposo, oggi tocca di nuovo a lui.