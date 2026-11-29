C'è Ivan Juric stasera, alle ore 18, all'Olimpico. Lo stadio che lo ha praticamente spinto a essere esonerato dopo una sfida malinconica, e persa, contro il Bologna. Sono i ricordi di una Roma che non decollava, anzi, pian piano, sbandando, era finita nei bassifondi della classifica. Sono passati più o meno due anni, sembrano cinquanta. Juric non ha il dente avvelenato, ha ammesso lui stesso di non essere stato all'altezza di quella Roma, ma oggi, con il suo Monza, uno sgambetto lo farebbe volentieri a Gasp, che è comunque il maestro, la sua musa ispiratrice. La Roma ha solo da perdere da serate come queste, dal finale apparentemente scontato Gasperini chiede alla sua squadra uno sforzo ulteriore, per non perdere terreno e per continuare a sognare. Sa che certe partite, come quella di stasera contro il Monza, possono rivelarsi delle trappole. Pensare - scrive Alessandro Angeloni su 'Il Messaggero' - che tutto sia facile è un errore che la sua Roma non può permettersi di commettere. Basta superare questi venti giorni per poi rifare i conti a gennaio, quando comincerà un altro campionato, forse più vero di quello che abbiamo visto fino a ora. La Roma, come altre, ha intenzione di rinforzarsi e bisognerà capire quanto riuscirà a farlo. L'acquisto di Malen lo scorso anno ha spostato gli equilibri e ha dato alla formazione di Gasp una spinta decisiva verso il terzo posto; ora serve almeno un altro Malen, o, per aggiornare il file, un Lookman, scontento della sua vita a Madrid. Ma gennaio arriva dopo questo filotto di gare da brividi, e il freddo c'entra poco.