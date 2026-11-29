Che lassù in testa ci potesse stare Donyell Malen forse era anche prevedibile. Ma che ci fosse anche Gustavo Varela, beh, questo francamente no. E invece l'olandese della Roma e il portoghese del Monza lottano per la vetta della classifica marcatori e si contendono il trono di re dei bomber della Serie A. Un trono che si stanno giocando a suon di reti fin dalla prima giornata e che oggi li vedrà protagonisti sullo stesso campo, quello dello stadio Olimpico: Malen primo con 12 gol, Varela subito dietro, con una sola rete in meno. Oggi pomeriggio Donyell e Gustavo si affronteranno per la prima volta faccia a faccia, in un confronto che promette scintille. Che poi, per alcuni versi, Malen e Varela si assomigliano anche. Nel senso che a entrambi - scrive Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport' - piace muoversi tra le linee: hanno il loro habitat naturale proprio lì, dove cercano sempre di rubare spazio e tempo al diretto avversario, per sfuggire anche alla morsa della marcatura. Ma se Malen, appunto, era un diamante dal quale andava solo tolta un po' di polvere accumulata in Inghilterra, all'Aston Villa, Varela è un gioiellino che il Monza si è trovato tra le mani all'improvviso. Anche se, poi, per andarlo a prendere è stato fatto un lavoro accurato: individuato grazie al software che per il club biancorosso monitora oltre 60mila calciatori in tutto il mondo, è stato poi scelto grazie al lavoro degli scout brianzoli.