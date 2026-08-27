La squadra di Gasperini conosce le avversarie e il calendario della League Phase di Champions

Redazione
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Roma, l’ultimo sforzo per sognare

Ci siamo davvero. La Roma è pronta a conoscere il proprio destino europeo. Tra pochi minuti prenderà il via il sorteggio della Champions League: alle 18, a Nyon, verranno delineate le sfide della League Phase. Dopo sette anni, i giallorossi tornano finalmente nella competizione più importante d'Europa e lo fanno dalla seconda fascia. Saranno otto le partite da disputare, quattro in casa e quattro in trasferta, contro altrettante squadre provenienti dalle diverse fasce. L'attesa è finita, l'urna è pronta e adesso manca davvero poco per scoprire il percorso che attende la squadra di Gasperini. Tra poco la Roma conoscerà le sue avversarie.

Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026

La cronaca live del sorteggio della Leaghe Phase della Champions League

Ore 18.45 - Ora si estraggono le squadre in seconda fascia, dove si trova la Roma.

Ore 18.38 - Ecco la seconda avversaria della Roma nella prima fascia: è il PSG campione in carica. Si giocherà al Parc des Princes.

Ore 18.36 - Per ora evitate Manchester City e Barcellona.

Ore 18.32 - Tra le avversarie del Real c'è anche la Roma e si giocherà all'Olimpico. Oltre ai giallorossi lo Special One farà visita anche all'Inter a San Siro. Doppio ritorno romantico per il portoghese.

Ore 18.31 - La prima squadra estratta è il Real Madrid di Mourinho: ora si conosceranno le avversarie dei Blancos.

Ore 18.25 - Sul palco il vice segretario generale Uefa Giorgio Marchetti che spiega le regole del sorteggio. Accanto a lui David Villa.

Ore 18.20 - Si attende l'inizio ufficiale del sorteggio. Intanto sul palco si alternano giocatori ed ex campioni, da Marquinhos (solo in video, a ritirare il premio per lui il presidente Al-Khelaifi) a Henry.

Ore 18.04 - Al via la cerimonia con l'inno della Champions League e il discorso di apertura del presidente Uefa Ceferin.

La suddivisione delle squadre nelle quattro fasce per il sorteggio

Prima fascia: Bayern Monaco, Real Madrid, Psg, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcellona, Atletico Madrid.

Seconda fascia: Borussia Dortmund, ROMA, Sporting Lisbona, Aston Villa, Porto, Manchester United, Bruges, Betis Siviglia, Psv.

Terza fascia: Feyenoord, Lille, Napoli, Lipsia, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Bodo/Glimt, Fenerbahce.

Quarta fascia: Slavia Praga, Stoccarda, Como, Lens, Sabah Futbol Klubu, Lask, Slovan, Viking, AEK.

Il calendario e le date della League Phase della Champions League

1a giornata: 8-9-10 settembre 2026

2a giornata: 13-14 ottobre 2026

3a giornata: 20-21 ottobre 2026

4a giornata: 3-4 novembre 2026

5a giornata: 24-25 novembre 2026

6a giornata: 8-9 dicembre 2026

7a giornata: 19-20 gennaio 2027

8a giornata: 27 gennaio 2027

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