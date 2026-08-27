Ci siamo davvero. La Roma è pronta a conoscere il proprio destino europeo. Tra pochi minuti prenderà il via il sorteggio della Champions League: alle 18, a Nyon, verranno delineate le sfide della League Phase. Dopo sette anni, i giallorossi tornano finalmente nella competizione più importante d'Europa e lo fanno dalla seconda fascia. Saranno otto le partite da disputare, quattro in casa e quattro in trasferta, contro altrettante squadre provenienti dalle diverse fasce. L'attesa è finita, l'urna è pronta e adesso manca davvero poco per scoprire il percorso che attende la squadra di Gasperini. Tra poco la Roma conoscerà le sue avversarie.

La cronaca live del sorteggio della Leaghe Phase della Champions League

Ora si estraggono le squadre in seconda fascia, dove si trova la Roma.

Ore 18.38 - Ecco la seconda avversaria della Roma nella prima fascia: è il PSG campione in carica. Si giocherà al Parc des Princes.

Ore 18.36 - Per ora evitate Manchester City e Barcellona.

Ore 18.32 - Tra le avversarie del Real c'è anche la Roma e si giocherà all'Olimpico. Oltre ai giallorossi lo Special One farà visita anche all'Inter a San Siro. Doppio ritorno romantico per il portoghese.

Ore 18.31 - La prima squadra estratta è il Real Madrid di Mourinho: ora si conosceranno le avversarie dei Blancos.

Ore 18.25 - Sul palco il vice segretario generale Uefa Giorgio Marchetti che spiega le regole del sorteggio. Accanto a lui David Villa.

Ore 18.20 - Si attende l'inizio ufficiale del sorteggio. Intanto sul palco si alternano giocatori ed ex campioni, da Marquinhos (solo in video, a ritirare il premio per lui il presidente Al-Khelaifi) a Henry.

Ore 18.04 - Al via la cerimonia con l'inno della Champions League e il discorso di apertura del presidente Uefa Ceferin.

La suddivisione delle squadre nelle quattro fasce per il sorteggio

Bayern Monaco, Real Madrid, Psg, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcellona, Atletico Madrid.

Seconda fascia: Borussia Dortmund, ROMA, Sporting Lisbona, Aston Villa, Porto, Manchester United, Bruges, Betis Siviglia, Psv.

Terza fascia: Feyenoord, Lille, Napoli, Lipsia, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Bodo/Glimt, Fenerbahce.

Quarta fascia: Slavia Praga, Stoccarda, Como, Lens, Sabah Futbol Klubu, Lask, Slovan, Viking, AEK.

Il calendario e le date della League Phase della Champions League

8-9-10 settembre 2026

2a giornata: 13-14 ottobre 2026

3a giornata: 20-21 ottobre 2026

4a giornata: 3-4 novembre 2026

5a giornata: 24-25 novembre 2026

6a giornata: 8-9 dicembre 2026

7a giornata: 19-20 gennaio 2027

8a giornata: 27 gennaio 2027