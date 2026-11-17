Il momento d'oro prosegue anche a casa sua, in Argentina, dove stanotte, a mezzanotte, giocherà contro il Costa Rica a Córdoba, allo stadio Mario Kempes. Lì Matías Soulé cercherà di aggiungere un altro tassello al suo percorso di crescita, fatto di talento e ambizione. Già, perché se è vero che la sua seconda presenza con la Selección non è andata bene dal punto di vista del risultato, con la sconfitta per 2-1 contro l'Uruguay, è altrettanto vero - scrive Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport' - che i 45 minuti giocati dall'attaccante giallorosso hanno conquistato un po' tutti. "Questa squadra ha un grande futuro. Nico Paz e Soulé sono due animali. Straordinari", ha detto a fine gara Enzo Fernandez, centrocampista del Chelsea. Un pensiero condiviso anche dalla critica argentina, che ovviamente non pensa di aver trovato un altro Messi, ma riconosce come nel vuoto lasciato da Lionel possano inserirsi nuovi protagonisti. Giocatori capaci di raccoglierne, almeno in parte, l'eredità. Come Matías, appunto.