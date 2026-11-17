A due punti dal paradiso e con la voglia di non restare di nuovo in purgatorio sul mercato. Riparte oggi la corsa della Roma di Gasperini che si ritroverà a Trigoria con qualche nazionale ancora in giro per il mondo, ma anche con Svilar e Dybala in più. Dopo tre giorni di riposo la squadra riprenderà ad allenarsi in vista della trasferta (probabilmente senza tifosi a causa del probabile ennesimo divieto) di Parma che apre un mese da tour da force con 7 gare di fila fino a Natale tra serie A e Champions League. Ma per rendere concreta - scrive Francesco Balzani su 'Leggo' - la corsa scudetto servirà anche rinforzare la rosa. Un tasto sul quale stanno spingendo tanto Gasperini e D'Amico in questi giorni. L'obiettivo è avere un incontro (anche virtuale) con la famiglia Friedkin nelle prossime ore e avere il via libera almeno per un'operazione in entrata senza affidarsi al tramite Galantic. Alla Roma manca quell'esterno offensivo di gamba che doveva essere prima Greenwood, poi Summerville e infine Leweling. Una mano potrebbe arrivare al Lipsia che vorrebbe riscattare El Aynaoui per 25 milioni nonostante i problemi economici con l'Uefa. La Roma potrebbe concedere un piccolo sconto in caso venga anticipato a gennaio, il che garantirebbe maggior margine di manovra magari proprio per un ritorno di fiamma su Leweling.