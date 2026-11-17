Nello storico degli allenatori della Roma c'è anche Cesare Prandelli. Un'avventura mai cominciata davvero: nominato nell'estate del 2004 per raccogliere l'eredità di Fabio Capello, si dimise prima dell'inizio della stagione per motivi familiari. Oggi, a distanza di oltre vent'anni, l'ex tecnico giallorosso ha parlato a “La Gazzetta dello Sport” del momento d'oro della squadra di Gasperini, spendendo parole importanti soprattutto per il suo allenatore. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni.

Gasperini ha impiegato meno tempo del previsto per costruire una Roma a sua immagine? “Sì, perché ha trovato un gruppo che ha capito e sposato subito le sue idee, applicandole con tenacia. E quando i tifosi vedono una squadra che lotta e sa cosa fare in campo, saranno sempre dalla parte sua e dell'allenatore”.

Gasp lavora in una città che dà tantissimo, ma mette addosso altrettanta pressione. Si aspettava che un uomo come lui, di fortissima personalità e poco incline ai compromessi, riuscisse così in fretta a portare tutti dalla sua parte? “Il popolo della Roma ha capito subito che Gasperini, con le sue idee e i suoi atteggiamenti chiari, era l'uomo giusto al momento giusto. Lo considero il primo allenatore-manager in Italia, il primo a capire l'importanza di fare calcio in questa maniera, indirizzando le scelte tecniche del club nella costruzione della squadra. Alla Roma la proprietà è lontana, in America, dunque ci sono due persone a comandare – allenatore e direttore sportivo – sulla falsariga di quello che succede in Premier League. Il futuro dovrebbe essere questo, con il direttore sportivo che lavora in simbiosi con il tecnico e non, come spesso accade, dividendosi i compiti in compartimenti stagni. È il diesse a dover adeguarsi all'allenatore e non viceversa. Invece, quante volte si sente dire al tecnico: “Il mercato lo fa la società, i giocatori non li ho scelti io”?”.

Cosa la impressiona di più di questa Roma? “La valorizzazione di giovani come Pisilli e Lulli. I giovani hanno entusiasmo, voglia di emergere. Se a un giovane dici di attaccare, lui attacca, non si fa mica problemi. Quando una squadra ha dentro i giovani vuol dire che c'è un progetto, la voglia di rischiare. Prima la Roma era abbastanza “vecchiotta”, quindi era difficile mantenere una certa intensità di gioco”.

Analizziamo la difesa. “Mi impressiona il salto di qualità di Mancini. Ha sempre avuto un alto potenziale, ma ogni tanto interpretava la partita andando sopra le righe. Smussati gli spigoli, è diventato un leader, un giocatore completo, un difensore di livello europeo”.

I due trequartisti dietro la punta: bella scelta tra Dybala, Mora e Soulé. “Sono tre titolari che si alternano. Certo, un Dybala così brillante atleticamente non l'avevo mai visto, se non ai tempi del Palermo. Mora non ha paura di gestire la palla e puntare l'uomo, si smarca con i tempi giusti e con il suo movimento orienta quello di Malen, centravanti straordinario. L'olandese ha profondità, tempi corretti nello smarcamento e, quando viene incontro, sa gestire la palla. È perfetto per sviluppare un gioco offensivo verticale”.