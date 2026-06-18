La difesa dell'Inter è la grande protagonista di questa prima fase di calciomercato. In orbita nerazzurra, uno dei nomi di ritorno può essere Evan Ndicka, profilo di cui i club in questione avevano parlato qualche mese fa, quando erano ancora in piedi altri discorsi su Manu Koné e soprattutto quando il Barcellona era piombato su Alessandro Bastoni. Il centralone ivoriano infatti era stato individuato come il potenziale sostituto ideale del numero 95 nella linea a tre di Cristian Chivu. Ndicka - scrive 'La Gazzetta dello Sport' - dunque rischia di tornare d’attualità e sempre in chiave Bastoni, visto che adesso sul difensore di Casalmaggiore si è registrato il gradimento del Real Madrid. In uno scenario di questo tipo, il pensiero dunque può tornare proprio a Ndicka che nell'ultima stagione alla Roma è stato un punto fermo per Gian Piero Gasperini. La questione Bastoni, tutta in divenire, comunque potrebbe davvero cambiare gli scenari — e le priorità — in difesa dell'Inter. AI di là dell'aspetto economico e di come aumenterebbe il budget a disposizione della società (che valuta il giocatore 70 milioni), l'Inter sarebbe chiamata a raddoppiare i rinforzi in quel reparto. Il solo Oumar Solet dell'Udinese, profilo vicino e che ha praticamente già accettato la destinazione nerazzurra, non basterebbe più. Ecco perché le quotazioni di Ndicka potrebbero risalire in ottica Inter.