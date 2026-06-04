Wesley show in Brasile: l'Altinha con gli amici è uno spettacolo di palleggi e musica

Una plusvalenza a sorpresa, di quelle che servono eccome in vista della chiusura del settlement agreement con l'Uefa. leri l'Eiche ha deciso di riscattare Buba Sangaré. Il terzino spagnolo classe 2007 (mai visto in gare ufficiali con la maglia della Roma) era in prestito al club spagnolo da inizio febbraio - scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport - e ha soddisfatto le aspettative dei valenciani che verseranno 4,5 milioni nelle casse della Roma. Per Ziolkowski, si registrano passi avanti nella trattativa col Nottingham Forrest. E altri 6 milioni dovrebbe arrivare, entro il 30 giugno, dall'intesa ormai vicina col Basilea per la percentuale spettante ai giallorossi per il passaggio di Calafiori all'Arsenal nel 2024. Intanto arriva il terzo sponsor, Orodei (azienda leader nel settore dei metalli preziosi).