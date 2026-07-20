Siamo alla stretta finale. Anche perché poi di tempo non ce n'è ancora molto. Perché su Crysencio Summerville c'è anche l'Aston Villa e alcuni club sauditi e perché all'orizzonte potrebbe materializzarsi anche il Manchester United, nel caso in cui Rashford decida di lasciare definitivamente i Red Devils (dopo i due prestiti prima proprio all'Aston Villa e poi al Barcellona), scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Ed allora bisogna fare presto, per non vedere sfuggire anche l'attaccante olandese. con Summerville la Roma sembra essere arrivata davvero al fotofinish, con la speranza di poter chiudere l'affare proprio in queste ore, al massimo entro la giornata di domani. La Roma ha incassato infatti il si del giocatore, che ha abbassato le sue pretese economiche e si è "accontentato" di 4 milioni di euro più bonus, che lo possono portare a guadagnare 4,5 a stagione. La Roma alla fine dovrebbe pagare Summerville una cifra intorno ai 45 milioni di euro, più 5 di bonus variabili. Il che vorrebbe dire sostanzialmente arrivare a quei 50 milioni che il West Ham vuole per lasciar andar via il giocatore. Una cifra per qualcuno anche esagerata, se non fosse però che andare a prendere un giocatore dalla Premier ha un costo sempre più alto. Sta di fatto che a queste condizioni Summerville diventerebbe l'acquisto più caro della storia della Roma, superando anche i 42 milioni di Patrick Schick ed i 40 (più bonus) di Tammy Abraham.