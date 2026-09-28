L’ultimo sprint, l’ultimo passo decisivo col semaforo verde pronto da settimane. Il nuovo stadio della Roma a Pietralata vede la luce ormai vicina. Oggi, infatti, è il giorno che può trasformare anni di progetti, discussioni e passaggi amministrativi in un via libera concreto e definitivo per la posa della prima pietra del nuovo teatro dei sogni giallorossi. L'appuntamento è alle 10.30 per la seduta conclusiva della Conferenza dei servizi decisoria sul nuovo impianto fortemente voluto dai Friedkin come scrive la Gazzetta dello Sport.

A presiedere la Conferenza sarà Massimo Sessa, commissario straordinario del Governo per gli stadi di Euro 2032 che ha avuto un ruolo fondamentale nell’accelerazione dell’iter. Affianco a lui si siederanno circa 50 soggetti istituzionali e tecnici, dai membri dei ministeri competenti alla Soprintendenza di Stato, fino ai rappresentanti della Roma e i delegati di Campidoglio e Regione Lazio. Si tratta della conferenza decisiva perché al termine di questo passaggio arriverà il via libera al progetto, ultimo passaggio prima dell'avvio dei lavori. Tutto lascia pensare a un esito positivo. Attorno allo stadio sono previsti spazi verdi, percorsi ciclopedonali e opere di urbanizzazione, in un quadrante destinato a cambiare volto. L'impianto avrà una capienza di 60.605 posti, con una curva Sud, cuore del tifo romanista, che dovrebbe ospitare 23mila tifosi e diventare così una delle più grandi d'Europa. Il cronoprogramma punta alla posa della prima pietra a marzo 2027 e al completamento entro il 2031, anno in cui verosimilmente si disputerà la prima partita.