Le sensazioni sono negative soprattutto per il centrocampista, che rischia di non rispondere alla chiamata di Zidane con la Francia. Out anche Rensch

Redazione
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Gasperini non ci sta: "In Europa danno ancora i rigorini. È una cosa che dà fastidio"

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Anche ieri Dybala ha svolto lavoro differenziato e non riuscirà a recuperare per l'ultima sfida prima della sosta, in programma domani allo stadio Olimpico contro il Sassuolo. Saranno ben sette le gare saltate di fila dall'attaccante argentino. Dybala non vuole rischiare e punta a recuperare al 100% in vista della ripresa. Gasperini si affiderà a Soulé e Mora alle spalle di Malen. Out anche Rensch: lesione di primo grado dell'adduttore lungo di destra, venti giorni di stop. Lo scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport. In bilico, infine, Koné e Gollini anche se le sensazioni sono negative soprattutto per il centrocampista che rischia di non rispondere alla chiamata di Zidane con la Francia. Alla ripresa Gasp potrà riabbracciare Svilar.

Dybala AS Roma v FC Internazionale

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