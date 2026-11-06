Anche ieri Dybala ha svolto lavoro differenziato e non riuscirà a recuperare per l'ultima sfida prima della sosta, in programma domani allo stadio Olimpico contro il Sassuolo. Saranno ben sette le gare saltate di fila dall'attaccante argentino. Dybala non vuole rischiare e punta a recuperare al 100% in vista della ripresa. Gasperini si affiderà a Soulé e Mora alle spalle di Malen. Out anche Rensch: lesione di primo grado dell'adduttore lungo di destra, venti giorni di stop. Lo scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport. In bilico, infine, Koné e Gollini anche se le sensazioni sono negative soprattutto per il centrocampista che rischia di non rispondere alla chiamata di Zidane con la Francia. Alla ripresa Gasp potrà riabbracciare Svilar.