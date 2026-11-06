Il palleggio in attesa del fischio dell'arbitro, poi un sinistro horror. L'errore dal dischetto di Kostas Tsimikas è stato un incubo. I fatti risalgono allo scorso 28 ottobre, in un Liverpool-Chelsea di Carabao Cup. L'ex terzino della Roma si è presentato dagli undici metri nella lotteria dei rigori del quarto turno della coppa inglese, poi comunque vinta 6-5 dai Reds che il 16 dicembre affronteranno il Bournemouth nei quarti di finale. Ma intanto l'errore resta. L'ex difensore giallorosso, autore di una stagione tutt'altro che memorabile in prestito nella Capitale l'anno scorso, è tornato al Liverpool e la scorsa settimana ha perso la sfida di nervi contro Penders. Quello del greco sarebbe potuto essere il rigore della vittoria e, nell'attesa che l'arbitro desse l'ok alle operazioni, Tsimikas ha cominciato a palleggiare col pallone nel cuore dell'area di rigore. Poi l'esecuzione, da dimenticare: un sinistro alto che ha protratto la lotteria. Per sua fortuna senza influire sul risultato finale. Nella sezione commenti del video pubblicato da ComoTV, però, non sono mancati commenti negativi sul suo conto.

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