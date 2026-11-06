Nella notte buia dell'Old Trafford c'è anche un raggio di sole. Che arriva da due ragazzi che parlano una lingua diversa fuori dal campo, ma che sul terreno verde iniziano a parlarsi magnificamente. Si tratta di Mati Soulé e Rodrigo Mora, 23 e 19 anni. Una coppia che nel primo tempo di Manchester ha fatto davvero la parte dei Red Devils tra assist, recuperi, gol e dribbling. Una buona notizia in vista del Sassuolo considerato che Dybala al massimo potrà andare in panchina. All'Old Trafford Soulé ci ha messo appena 17' per spaccare il match: prima il gol con un inserimento letale sull'invenzione proprio di Mora, poi la conclusione a botta sicura che ha portato al fallo di mano di Heaven e al rigore trasformato da Malen. Anche quell'azione era nata dal gioco tra le linee del portoghese che ieri ha salutato Cristiano Ronaldo sognando un posto nella nazionale portoghese maggiore. Lo scrive Francesco Balzani su Leggo. Un obiettivo già raggiunto da Soulé che ha esordito un mese fa con la maglia dell'Argentina e che ha superato quel gradino che lo separava dall'essere un giovane promettente a giocatore decisivo: 4 gol e 5 assist finora. E non in partite banali: Atalanta, Real Madrid, United e Napoli tra le altre. Ora l'ultimo sforzo contro il Sassuolo dell'ex Aquilani che torna per la prima volta all'Olimpico da avversario nelle vesti di allenatore, in bilico. Gasperini spera di recuperare Gollini in porta mentre ha perso Rensch almeno fino alla fine di novembre a causa di una lesione all'adduttore. Delicata la questione Koné: il francese vorrebbe giocare e poi rispondere alla chiamata dalla Francia. La Roma frena, visto il lungo stop e le frequenti ricadute del centrocampista. Dovrebbe riposare De Roon che ieri, in un'intervista a Idealista, ha dichiarato: «Roma è la città più bella del mondo. Pensavo di trovare uno spogliatoio difficile, ma mi sbagliavo».