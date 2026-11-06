La Roma continua a convivere con l'emergenza. Una costante per tutto il tour de force di ottobre e novembre che non abbandona la squadra neanche per la partita col Sassuolo. L'ultimo a fermarsi è Rensch: gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado all'adduttore e si rivedrà solamente a Parma dopo la pausa per le nazionali. Va verso il forfait per la gara di domani anche Dybala che ieri alla ripresa degli allenamenti non si è allenato col resto del gruppo. Qualche speranza in più per Koné. Manu ha svolto un lavoro personalizzato sul campo e oggi effettuerà un provino per provare almeno a tornare nella lista dei convocati. Svilar sicuramente non ci sarà ed è a rischio anche la presenza di Gollini. Il problema alla schiena persiste, ma ci proverà fino alla fine con l'aiuto di infiltrazioni. Pronto Vasquez, che non gioca una partita in Serie A dal 25 maggio 2025. Ad oggi i giocatori di movimento a disposizione di Gasperini sono solamente sedici. Lo scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Poche scelte e di conseguenza pochi dubbi per Gasp che avrà gli uomini contati. La coppia Malen-Soulé guiderà l'attacco, scalpita Mora per completare il tridente offensivo. Più indietro nelle gerarchie Pisilli, in mezzo spazio alla coppia Cristante-de Roon. L'olandese - in caso di partenza dal 1' - diventerebbe l'unico ad aver giocato tutte le ultime nove partite da titolare. A destra ballottaggio tra Molina e Lulli, a sinistra ci sarà Wesley. In difesa è pronto a tornare Ndicka, al suo fianco Mancini che ieri non si è allenato per una semplice gestione programmata (o Balerdi) e Hermoso.