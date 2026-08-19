Effetto Rodrigo Mora, una giornata di pur gioia. Il trequartista è stato accolto ieri pomeriggio all'aeroporto di Ciampino dai flash delle macchine fotografiche e da oltre quattrocento tifosi in delirio. È stata una giornata di passione che sembra destinata ormai a ripetersi a stretto giro perché il club non si fermerà qui. Al tanto atteso Rodrigo, ma completerà l'opera con almeno altre due "feste in piazza": quelle da regalare a Malick Fofana del Lione e a Luis Henrique dell'Inter. il nuovo trequartista che allarga l'orizzonte del club, acquistato a titolo definitivo per 25 milioni più il 50% della futura rivendita. Tecnico, veloce e raffinato come un nuovo Dybala o Kakà, scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport, da lanciare nel proscenio del campionato e della Champions. Accompagnato dal potente agente Jorge Mendes, fondamentale per la chiusura della trattativa, Mora si è sottoposto in serata alle visite mediche e oggi firmerà un contratto di cinque anni a 1,8 milioni di euro netti a stagione. mentre Mora respirava in serata l'atmosfera della Capitale, a cena con Mendes, il club proseguiva nel frattempo anche il suo avvicinamento all'esterno d'attacco belga Malick Fofana. ha raggiunto l'accordo con il giocatore e con l'Olympique Lione attorno ad una cifra di 35 milioni bonus compresi, anche se la società francese per liberare l'esterno ha chiesto di attendere l'esito dei preliminari di Champions col Fenerbahce. E in attesa di Fofana, il ds D'Amico tiene in piedi infine la trattativa per Luis Henrique, in vantaggio sul terzino del Tottenham Destiny Udogie.