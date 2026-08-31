Il futuro di Manu Koné è ancora tutto da decidere. Secondo quanto riportato da RMC Sports il Chelsea lo ha messo nel mirino ed ha intenzione di intensificare i contatti con i giallorossi nelle prossime ore. È il preferito di Xabi Alonso per rinforzare il centrocampo e i Blues potrebbero presentare un'offerta a Trigoria in caso di partenza di Enzo Fernandez che è vicino al Manchester City. Servono almeno 55 milioni, ma il tempo stringe. Manca un giorno alla fine del calciomercato e i giallorossi dovrebbero trovare un sostituto. Poco tempo per chiudere due operazioni. Il francese qualche settimana fa aveva aperto alla Premier League ma non è arrivata nessuna offerta ufficiale. La volontà della Roma è di trattenerlo a Trigoria, soprattutto a un giorno dalla fine del mercato estivo.