Ultime ore frenetiche del calciomercato, D'Amico è al lavoro per regalare al tecnico il tanto atteso esterno d'attacco. Ora in pole c'è Leweling che ha superato Luiz Henrique nelle gerarchie. Aumenta la fiducia per la chiusura dell'affare e lo Stoccarda ha aperto alla cessione. Secondo Fabrizio Romano la Roma ha mandato un'offerta scritta ai tedeschi per Jamie Leweling, nello specifico 35 milioni di euro bonus compresi. A titolo definitivo. In ogni caso la questione è alle battutefinali e si attende la decisione dello Stoccarda. La pista che porta al brasiliano è per il momento ferma. Il tedesco convince di più il tecnico sia per caratteristiche che per duttilità. Può giocare sia a destra che a sinistra e sulla linea dei centrocampisti. Ieri lo Stoccarda aveva detto 'no' alla prima offerta di prestito con diritto di riscatto, in mattinata i giallorossi hanno riaperto i contatti e ora la fumata bianca è vicina. Quasi tramontata la pista che porta a Gittens. Nella serata di ieri la Roma aveva bloccato Luiz Henrique: operazione impostata sulla base di un prestito oneroso (5) e diritto di riscatto a 30, ma D'Amico aveva deciso di non affondare il colpo per tenere aperta la porta per Leweling. Senza la cessione di Soulé difficilmente arriveranno tutti e due e la Roma ha scelto il tedesco.