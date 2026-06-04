Prosegue lo scouting del Como sugli italiani. Tra i vari nomi finiti sul taccuino del direttore sportivo Charlie Ludi c'è quello di Lorenzo Venturino, esterno d'attacco di proprietà del Genoa in prestito alla Roma, scrive La Gazzetta dello Sport. Il giocatore è stato costretto a lasciare il raduno della Nazionale a causa del riacutizzarsi di un fastidio al tendine rotuleo per cui nei prossimi giorni anticiperà un intervento di pulizia già preventivato per l'estate. Il diciannovenne genovese era arrivato alla corte di Gasperini lo scorso gennaio, nell'ambito uno scambio di prestiti con Tommaso Baldanzi, operazione formalmente separata, ma legata a doppio filo da motivi strategici, economici e dalla presenza dello stesso procuratore, Beppe Riso. La formula del prestito prevedeva un diritto di riscatto a favore della Roma di 7 milioni, opzione che difficilmente i giallorossi eserciteranno, anche se ancora i termini temporali non sono scaduti.