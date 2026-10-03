La conferma è arrivata proprio ieri da Trento, dove Gian Piero Gasperini ha "certificato" l'assenza di Bryan Cristante nella prossima trasferta di Como e, molto probabilmente, anche per la successiva sfida casalinga di Champions League contro il Real Madrid di José Mourinho. Una tegola che proprio non ci voleva, perché dell'importanza di certi giocatori ce se ne rende conto davvero solo quando poi ti mancano. E Cristante è esattamente uno di questi. Gasperini a Bryan non ci rinuncia mai, tanto che anche in questo inizio di stagione il centrocampista friulano è stato quello che nella Roma ha giocato più di tutti. L'ultima partita saltata per un problema fisico dal capitano della Roma risale addirittura al 17 gennaio del 2025, Roma-Genoa 3-1: poi cinque partite saltate, per squalifica (due) o per farlo riposare (tre). Lo scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Tutto fa pensare che il prescelto per sostituirlo alla fine possa essere Marten De Roon, che se dovesse essere scelto davvero farebbe anche il suo esordio dal via in giallorosso. De Roon, del resto, sembra il cambio più naturale per caratteristiche tecniche e modalità di stare in campo. Anche lui è un uomo di equilibrio, capace di giocare davanti alla difesa e di smistare il gioco. A meno che Gasp non decida di seguire l'esempio della Francia, dove Koné gioca da regista, con Pisilli al suo fianco.