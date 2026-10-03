Nella notte italiana l'Argentina affronterà il Burkina Faso nella seconda amichevole di questa prima e lunga sosta per le Nazionali della stagione. Nonostante i disagi per raggiungere il Sud America, la nazionale africana dovrebbe arrivare in Argentina a poche ore dalla sfida in programma al Monumental di Buenos Aires. Dopo essere rimasto 90' in panchina nel test contro la Bolivia nonostante gli elogi della vigilia del CT Scaloni, questa potrebbe essere l'occasione per Matias Soulé di esordire finalmente con la maglia dell'Albiceleste. Lo riporta ESPN Argentina che afferma come il numero 18 giallorosso, così come Enzo Fernandez e Medina, potrebbe partire dal 1' dopo aver solamente visto i compagni battere 4-0 la Bolivia a Cordoba. Nella notte italiana di giovedì 1° ottobre dei tre argentini della Roma era sceso in campo solo Leonardo Balerdi, che ora scalpita e insidia Martinez in difesa. Questo stando a quanto raccontato da Olé. Anche Santiago Castro spinge per giocare dal 1', ma sarà difficile spodestare uno tra Julian Alvarez e Lautaro Martinez.