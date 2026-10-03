Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport Roma - 90.9): "Ho paura che l'infortunio di Cristante non sia così breve... Se non sta bene non rischierei di provare a recuperarlo per il Real Madrid. Giocherei a Como con de Roon e contro il Real con Pisilli. Mi ha colpito ciò che Gasperini ha detto su Dybala, ha azzerato le mie convinzioni sul minutaggio e sulla gestione. E fino a questo momento sta avendo ragione lui. Se fossi la Roma comincerei a cercare di capire le intenzioni di Gasperini sul tema contratto, visto che a fine stagione si ritroverà in scadenza".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Svilar è un fuoriclasse per la Roma, non ho dubbi su questo. Se c’è un portiere normale, è facile poi perdere 3-1. Ma con lui è diverso".