Ieri sera, al termine dell'incontro al Festival dello Sport di Trento, Gasperini e Galantic si sono divertiti a mettere giù il loro undici dei sogni della storia giallorossa. Con tanti dubbi e ballottaggi per il tecnico della Roma e per il Ceo del club capitolino, alla fine la formazione ideale è stata schierata con il 4-3-1-2. In porta Tancredi, in difesa Cafu, Aldair, Samuel e Nela. C'è Falcao al centro del centrocampo, con due emblemi del romanismo come De Rossi e Di Bartolomei ai lati del brasiliano. Alle spalle delle due punte, Batistuta e Conti, l'allenatore di Grugliasco non ha avuto dubbi: c'è Francesco Totti. "Se me li date, io poi li faccio giocare eh", ha scherzato Gasp.