La Roma ha parzialmente risolto il "problema" rinnovi. Celik è andato alla Juventus. Dybala, invece, è rimasto. Ora manca solo Pellegrini. Il numero 7 è senza squadra dal 30 giugno. Lui aspetta di trovare l'accordo con i giallorossi, ma manca ancora l'ultimo passo. L'intesa di massima è stata trovata. Serve però il via libera definitivo della proprietà per arrivare alla fumata bianca. Insomma, manca ancora l'ok dei Friedkin. La Roma, intanto, si trova in Galles per la seconda fase del ritiro. Pellegrini spera di raggiungere il gruppo il prima possibile. Nel frattempo continua ad allenarsi da solo. E lo fa con un dettaglio che non è passato inosservato. Nella storia Instagram pubblicata dal suo preparatore atletico Dario Maggesi, Lorenzo sta lavorando con il pantaloncino giallorosso. Un'immagine che racconta la sua volontà. Pellegrini vuole ancora la Roma. Ora manca solo l'ultimo passo.