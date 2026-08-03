La Roma è tornata in Champions dopo 7 anni. Tanti sono stati i protagonisti di questo "successo", ma uno in particolare si è preso le luci della ribalta. È arrivato a gennaio, si è preso la Serie A e ha conquistato i tifosi: stiamo parlando di Malen. I suoi 14 gol sono stati decisivi. Un impatto importante, che ha permesso all'olandese di diventare il punto di riferimento della squadra. Ora il sogno è quello di continuare su questa strada. Ma prima vengono gli obiettivi di gruppo. Lo ha raccontato lo stesso Malen al Messaggero, mettendo la Roma davanti a tutto: "Sempre bello per un attaccante fare tanti gol e aiutare la squadra a vincere. Alla fine, il grande successo dello scorso anno non è stato il mio score, ma il piazzamento Champions che abbiamo raggiunto. La Roma non ci giocava da tanti anni. Sarebbe un sogno replicare quello che abbiamo ottenuto l’anno scorso". Poi c'è anche la parte personale. La voglia di migliorarsi e di continuare a segnare. "Sogno di diventare capocannoniere? L’importante è giocare ad alti livelli. Non è solamente una questione di gol, ma creare tante occasioni e fare degli assist. Conosco le mie qualità in fase di realizzazione e se miglioro settimana dopo settimana chissà dove posso arrivare".