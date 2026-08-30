Una trattativa lampo con il Marsiglia. E la colonia argentina della Roma si allarga come mai era accaduto nella storia. Leonardo Balerdi, infatti, è sbarcato ieri nella Capitale e oggi diventerà a tutti gli effetti un nuovo calciatore giallorosso. Prima le visite mediche (stavolta senza sorprese come nel caso Oosterwolde) e la firma sul contratto fino al 2031. Operazione in prestito (poco più di 1 milione) con diritto di riscatto che può diventare obbligo, a circa 15 milioni, a condizioni legate a presenze (almeno 15 da 45 minuti) e qualificazione in Europa. Lo scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport. Balerdi che a Roma troverà ben quattro connazionali: Dybala e Molina (con cui ha giocato anche con l'Argentina), oltre a Soulé e Castro. E soprattutto va a completare un reparto difensivo di tutto rispetto per Gasp.