Non solo l'arrivo ormai imminente di Marten de Roon. Il calciomercato della Roma è bollente e il ds D'Amico è alla ricerca del famoso esterno sinistro d'attacco da regalare a Gasperini. Tra i profili in cima alla lista dei desideri del club giallorosso c'è sicuramente ormai da tempo Jamie Bynoe-Gittens. Nelle ultime ore si era parlato di un'apertura all'operazione in prestito da parte del Chelsea ma, secondo Fabrizio Romano, così non è. "Il Chelsea fa sapere, per mano della sua dirigenza, del management e della proprietà, che Gittens non va in prestito. Negli ultimi giorni di mercato può succedere di tutto, se il Chelsea aprirà al prestito è un altro mondo e lo racconteremo. Ma alla notte a cavallo tra sabato e domenica il Chelsea non libera Gittens in prestito", le parole dell'esperto di calciomercato nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube. Tra i nomi per l'attacco capitolino ci sono sempre Fofana, nonostante la distanza e la concorrenza inglese, e Luiz Henrique dello Zenit.