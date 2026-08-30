Sono ore calde per il calciomercato della Roma e tra i tanti dossier sul tavolo del ds D'Amico c'è anche quello di Robinio Vaz. L'attaccante francese già giorni scorsi era stato a un passo dal trasferimento all'Hull City, club neopromosso in Premier League ma protagonista di due vittorie nelle prime due giornate di campionato. Tutto fatto tra i club per un prestito oneroso con diritto di riscatto, poi lo stop. Secondo La Repubblica, Gasperini ne avrebbe bloccato la cessione in attesa di accogliere il nuovo esterno sinistro offensivo. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, oggi ci sarà una call tra Vaz e l'Hull City per ottenere la risposta definitiva del classe 2007. L'accordo tra le due società non è un problema, manca l'ok finale dell'attaccante francese.