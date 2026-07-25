Nel buio attuale, almeno c'è una luce. Ed è quella di Paulo Dybala, che in queste prime due settimane di lavoro ha già dimostrato di avere il motore con i giri giusti. Forse anche troppo, per alcuni versi, nel senso che la paura è quella che la Joya stia entrando in forma troppo presto.

Sta di fatto che se oggi c'è una luce nella squadra di Gasperini quella è proprio legata a Dybala. Dybala è apparso tirato a lucido dal punto di vista fisico e pronto già adesso a regalare colpi importanti. Insomma, aspettando i primi botti di mercato, Gasperini - scrive Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport' - si sta consolando con la Joya. Anche perché sulla trequarti in questo momento l'allenatore giallorosso ha solo lui e Matias Soulé, che però resta sempre in bilico e potrebbe lasciare la Roma entro la fine del mercato. Tutto questo, ovviamente, mentre la Roma sta cercando di sondare il mercato per trovare anche dei contraltari a Dybala. Le beffe legate a Greenwood e Summerville hanno lasciato il segno, adesso Tony D'Amico sta lavorando su più piste.