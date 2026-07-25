Anche questa estate il popolo giallorosso ha dimostrato ancora una volta tutto il proprio amore per la Roma. L'esordio stagionale all'Olimpico arriverà il 24 agosto contro la Fiorentina, ma lo stadio si prepara già ad accogliere una nuova stagione davanti a una cornice di pubblico straordinaria. La certezza, intanto, arriva dagli abbonamenti. Dall'apertura della campagna dello scorso 8 luglio sono già 37mila le tessere rinnovate. Un numero destinato a crescere ancora, con l'obiettivo dei 40mila abbonamenti, lo stesso traguardo raggiunto nella passata stagione, ormai a un passo. Le disponibilità rimaste sono pochissime: curve e distinti viaggiano verso il sold out e la Roma potrebbe essere costretta a non aprire la fase di vendita libera. Sarebbe l'ennesima dimostrazione - scrive Il Tempo - dell'attaccamento dei tifosi giallorossi, arrivata nonostante un mercato che non ha ancora regalato nuovi acquisti a Gian Piero Gasperini. La passione del popolo romanista, però, va oltre ogni difficoltà. A confermarlo è anche il successo della nuova prima maglia per la stagione 2026/2027, caratterizzata dal ritorno dello storico stemma con l'acronimo ASR. Nelle prime 24 ore la vendita ha fatto registrare un incremento del 65% rispetto allo scorso anno e continua a procedere a ritmo spedito.